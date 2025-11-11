sucesos

La Guardia Civil da el alto a un coche en Tenerife y descubre droga oculta en una puerta

Los agentes se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos y personas, cuando dieron el alto a un coche
Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Puesto Principal de Candelaria han detenido a una persona, varón de 20 años y vecino de El Rosario, acusado de un delito de tráfico de drogas.

Los agentes se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos y personas, cuando dieron el alto a un coche, la actitud de su conductor levantó las sospechas de los agentes actuantes.

Por estos motivos los agentes deciden comprobar el vehículo, localizando en una de las puertas un paquete con una sustancia de color marrón, con un peso de 200 gramos, que al realizarle la prueba da como resultado hachís. Además se localiza 300 euros de dinero en efectivo. Por estos hechos se procede a la detención del acusado.

El detenido junto a las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.

