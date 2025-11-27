La Guardia Civil descubre una pistola dentro de una maleta facturada en el Aeropuerto Tenerife Norte

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras y de la Unidad de Análisis e investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Guardia Civil del Aeropuerto Tenerife Norte- Ciudad de la Laguna, detectan un arma de fuego real, en un equipaje facturado.
Los agentes de servicio que realizan las oportunas inspecciones en el equipaje facturado, en presencia de componentes de vigilancia privada del citado aeropuerto, detectaron en un equipaje facturado, mediante sistema no intrusivo (Sistema Rayos X), una maleta de un pasajero con un vuelo destino Madrid, un arma de fuego en su interior, por lo que se procede a localizar al pasajero titular de la misma.
Una vez se persona el propietario de la maleta, se procede a la apertura de la misma, verificando que en el interior realmente hay de un arma de fuego real antigua. El pasajero informa que esa arma pertenece a su familia, pero que carece de documentación de la misma.
Tras las comprobaciones oportunas, y dado que para portar un arma en el interior de equipaje, existe un protocolo de seguridad específico, se procede a la instrucción del correspondiente atestado, por parte de los agentes de la UDAIFF, remitido a la Autoridad Judicial competente.
El arma ha sido remitida a la Unidad de custodia y depósito de la misma en la Intervención de Armas de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.