La Guardia Civil detiene a un hombre por entrar a robar en una casa en Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra acusadas de un robo con fuerza en La Matanza de Acentejo, Tenerife, en el que sustrajeron efectos valorados en más de 1.500 euros en el interior de una vivienda.
Los agentes tuvieron conocimiento al denunciar el perjudicado la entrada en su domicilio y la sustracción de objetos por valor de la cantidad mencionada.
Uno de los acusados, según ha informado el instituto armado este miércoles en una nota, tenía pendiente una requisitoria de ingreso en el centro de menores de Valle Tabares y de la Fiscalía de Menores por hechos delictivos cometidos cuando no había cumplido los 18 años, si bien ya es mayor de edad.
Los agentes iniciaron la investigación y con las pruebas obtenidas consiguieron identificar y localizar a los dos posibles autores, siendo uno de ellos detenido y el otro investigado.
Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición judicial.