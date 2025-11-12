Habemus Teatro estrena en diciembre la obra ‘El príncipe y el mendigo’

Habemus Teatro dio a conocer este martes los entresijos de su nuevo proyecto escénico: El príncipe y el mendigo, una adaptación del clásico de Mark Twain que subirá al escenario del Teatro Leal de La Laguna en tres funciones, los días 12, 13 y 14 de diciembre, en lo que constituye “el montaje más ambicioso” en los 17 años de trayectoria de la compañía tinerfeña.
DIVERSIDAD
El concejal de Cultura del Ayuntamiento lagunero, Adrián del Castillo, valoró que la compañía teatral trabaje año tras año para contribuir al “objetivo de dar a la ciudadanía una oferta de espectáculos que contemple a un público diverso y de todas las edades”. Además, apuntó que esta versión musicalizada invitará a la audiencia a “reflexionar y disfrutar de una historia universal contada con sensibilidad, humor y gran calidad artística”.
El director del espectáculo, Ariel Hernández, calificó esta adaptación de El príncipe y el mendigo como su proyecto “más ambicioso”, siendo, además, su primer musical original. “Hemos hecho nuestra propia adaptación de la icónica novela, empezando desde cero y con rigor”, aseveró Hernández. Además, el director coral, Javier Jonás Díaz, puso de relieve que “las voces llevan mucho cariño y empeño, porque la ocasión lo merece”.
Con una puesta en escena, coreografías y banda sonora originales, el espectáculo musical presenta una historia que versa sobre la igualdad, la empatía y la esperanza. El público podrá disfrutar de una peripecia ambientada en la Inglaterra del siglo XVI y de las aventuras de sus protagonistas, el príncipe Eduardo y el humilde Tom Canty.
Con esta producción, la compañía se atreve por primera vez con un musical completamente original en música, dramaturgia y puesta en escena. La idea y dirección pertenecen a Ariel Hernández, quien lidera este ambicioso proyecto que reinterpreta un clásico universal con una visión fresca y contemporánea.
La música ha sido creada por Alberto de la Rosa a partir de las letras de Eduardo Rodríguez, conformando una banda sonora moderna que acompaña a una historia intemporal. Las coreografías de Emilio Ramos aportan dinamismo y expresión escénica, realzando el trabajo de un elenco de 16 actores y actrices.
Surgida en 2008, la compañía Habemus Teatro ha llevado a cabo proyectos dirigidos a públicos de todas las edades, adentrándose en la disciplina del teatro musical, que mezcla diferentes ramas artísticas, lo que también es reflejo de la versatilidad de quienes la conforman.