HiperDino y P&G habilitan salas de higiene personal para bebés en diez de sus tiendas

La cadena de tiendas HiperDino continúa su proceso de mejorar de la calidad de las prestaciones que ofrecen a su clientela. Es por ello que desde el pasado mes de octubre ha habilitado en un total de diez tiendas, nuevas salas para higiene personal para bebés, que estarán dotadas de todo lo necesario para que los progenitores o acompañantes de los más pequeños puedan realizar el proceso de higiene de manera adecuada con todos los medios, incluidas, toallitas húmedas y pañales de la marca Dodot.
Este nuevo servicio, se ha podido llevar a cabo, gracias al acuerdo de colaboración suscrito entre HiperDino y P&G. Este es un proyecto pionero a nivel mundial que se ha gestado desde el pasado 6 de octubre en las siguientes tiendas: HiperDino de Tacoronte y Piedra Redonda en Tenerife; en los Alisios, Bellavista, Luis Doreste Silva, Melenara, Santa Brígida, San Bartolomé, La Grama y Miller Bajo en Gran Canaria.
Entre las característica de estos nuevos espacios, destacan que están ubicados en zonas tranquilas y adecuadas para proporcionar intimidad al bebé y a sus padres. Cada zona de higiene ocupa una superficie de 4 metros cuadrados, en un cubículo de 2×2 metros que concentra todos los servicios y el mobiliario habilitado a tal fin como es un butacón, un cambiador, un dispensador de pañales de toallitas y pañales de diferentes tallas. También se podrá encontrar una papelera antiolores.
Con esta iniciativa, pionera dentro del sector de la alimentación en el Archipiélago canario, HiperDino pretende ofrecer a las familias canarias espacios amigables y seguros para cuidar a sus bebés, ofreciendo pañales y toallitas de máxima calidad para que se sientan en su casa.