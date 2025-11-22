Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos

Iberia ha suspendido temporalmente todos sus vuelos comerciales con Venezuela tras los últimos avisos internacionales sobre la situación de seguridad en el país caribeño.
La aerolínea española, que tenía previsto operar su siguiente conexión este lunes, informó de que la medida se mantendrá mientras se evalúa la evolución del escenario.
Fuentes de la compañía confirman que la decisión se toma en línea con lo que ya están haciendo otras aerolíneas internacionales, que han optado por cancelar rutas debido al aumento de la tensión política y militar en la región.
La suspensión coincide con el aviso lanzado el viernes por la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a las compañías aéreas a extremar la precaución al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe. El organismo estadounidense alertó sobre “una situación potencialmente peligrosa” en el espacio aéreo de Maiquetía, zona bajo control venezolano que incluye parte del Caribe oriental.
La FAA advierte de que el deterioro de la seguridad, combinado con el incremento de la actividad militar, puede suponer un riesgo para las aeronaves en todas las fases del vuelo, incluidos despegues, aterrizajes y operaciones en tierra. La advertencia llega además en plena tensión diplomática, marcada por el despliegue militar de Estados Unidos en el entorno venezolano como presión al Gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, Iberia seguirá monitorizando la situación antes de fijar una fecha para el restablecimiento de sus operaciones.