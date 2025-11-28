sucesos

Un incendio en un edificio de 11 pisos obliga a desalojar en Canarias a 7 personas, entre ellos un niño

Según ha informado este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112
Un incendio en un edificio de viviendas de 11 pisos obligó a desalojar en la noche del jueves en Las Palmas de Gran Canaria a siete personas, entre ellas un niño de 11 años que fue asistido al presentar intoxicación por humo, según ha informado este viernes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

La calle Manuel de Falla de la capital isleña fue el escenario del suceso, hasta donde acudieron bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria que evacuaron los pisos inferiores y confinaron los superiores, ya que el fuego se declaró en el quinto, detalla en un comunicado el 112.

Y relata que personal del Servicio de Urgencias Canario, que desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y tres de soporte vital básico, asistió al niño, que, presentaba intoxicación de carácter leve, salvo complicaciones, y lo trasladó al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

El incendio, registrado pasadas las ocho de la noche, movilizó además a agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local que aseguraron toda la zona y realizaron las diligencias correspondientes, añade la nota.

