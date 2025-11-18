Jairo Martín y Los Chicos del Coro dan un concierto este sábado en La Laguna

El antiguo Convento de Santo Domingo, en La Laguna, programa el sábado (20.00 horas) un concierto del pianista, guitarrista, compositor y cantante tinerfeño Jairo Martín en el que presentará su disco más reciente, Bailar los domingos (2024). Lo hará acompañado de Los Chicos del Coro (Néstor Rodríguez, Alejandro Samarín, Víctor M. Francisco y Juan Luis Pérez), la banda con la que alterna los conciertos de presentación entre las Islas y la Península.
El álbum comprende 10 nuevas grabaciones en las que el cantautor icodense comparte labores de producción con Kike Eizaguirre e Iván Domínguez, socios musicales con los que lleva trabajando estos últimos años, en el estudio El Escondite (Madrid).
Bailar los domingos se conforma como una nueva y variada paleta de estilos, de esas en las que a Jairo Martín tanto le gusta involucrarse, siempre con un pie puesto en el rock en español como base. En los conciertos se entremezclan la música y la poesía, la ternura con el humor y la potencia del rock con el intimismo cantautoril. Pop, tango, cabaret y demás estilos conforman el variado universo del artista de Icod de los Vinos.