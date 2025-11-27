Convocan una concentración para defender el Jardín Botánico de Puerto de la Cruz

Cansados de esperar por un proyecto que lleva más de 30 años y que nunca se concreta, la asociación de vecinos y vecinas Botánico ha decidido que es hora de actuar y ha convocado este sábado a una concentración en defensa del Jardín Botánico de Puerto de la Cruz para exigir que se terminen las obras de ampliación y se abra el inmueble para el disfrute de la ciudadanía.
También como instrumento científico y de investigación debido a la riqueza botánica que alberga, con especies vegetales que están en peligro de extinción. La convocatoria será a las puertas del recinto, en el número 2 de la calle Retama, de 12.00 a 13.00 horas.
En el mes de junio de este año la citada asociación presentó un manifiesto al Pleno de la Corporación municipal que fue apoyado por unanimidad debido a que todos los grupos políticos estaban de acuerdo con su contenido. En el escrito se recogía la importancia de la ampliación para impulsar el turismo sostenible, fomentar la biodiversidad -ya que se contempla la incorporación de más especies vegetales- y promover el bienestar comunitario. Sin embargo, la situación sigue siendo la misma.
“Queremos visibilizar la relevancia que tiene el lugar, ya que después del Jardín Botánico de Madrid, el segundo en relevancia es el del Puerto de la Cruz. Sin embargo, las obras de ampliación no culminan nunca y queremos saber en qué estado se encuentra el proyecto”, declara la presidenta de la asociación, Margalida Figueroa.
Fue a finales de los años 80 cuando el Ayuntamiento cambió el planeamiento urbanístico para que el solar anexo al jardín de unos 40.000 metros cuadrados se pudiera ampliar. Una década después se construyó el actual muro de cerramiento y en 2009, el nuevo edificio está prácticamente terminado y se han construido los bancales. Desde entonces, nada o poco se ha hecho. Ni siquiera se ha plantado la vegetación, pese a que es la actuación que más tiempo necesita, privando a la ciudadanía y a los turistas que visitan la ciudad de disfrutar de este tesoro.