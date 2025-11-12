Jet2 ampliará vuelos entre Londres y toda Canarias

La aerolínea británica Jet2.com ha anunciado este miércoles la apertura de una nueva base en el aeropuerto de Londres-Gatwick para 2026, desde donde conectará con once destinos españoles.
En concreto, desde esta nueva base ofrecerá dos vuelos a la semana con Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote e Ibiza, tres frecuencias hacia Tenerife Sur, Menorca, Girona y Reus, mientras que a Málaga volará cuatro veces a la semana, a Alicante cinco y a Mallorca diez.
El consejero delegado de Jet2.com y Jet2holidays, Steve Heapy, ha señalado que se trata de una oportunidad “fantástica” para ampliar el abanico de opciones desde Reino Unido a España y de consolidarse como el principal turoperador entre Reino Unido y Canarias y Baleares.
“Londres conglomera un enorme número de potenciales viajeros a España y ahora vamos a ofrecer vuelos desde tres de sus aeropuertos, brindando también la posibilidad de visitar la capital de Inglaterra desde España de una manera más flexible y asequible”, ha recalcado.