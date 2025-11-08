cultura

José Luis Alcaine recibe un homenaje en el Espacio Price de la capital tinerfeña

El director de fotografía ofrece este sábado por la mañana una clase magistral, mientras que por la tarde asiste a una proyección y una conversación abierta en torno a su trayectoria
Cartel de la iniciativa de este sábado. / DA
El director de fotografía José Luis Alcaine -colaborador habitual de Pedro Almodóvar, entre otros cineastas, y uno de los grandes nombres del cine europeo- recibe hoy sábado un homenaje a su carrera, y además ofrece una clase magistral, en el Espacio Price, en Santa Cruz de Tenerife.

El encuentro es una oportunidad de celebrar su legado y acercar su experiencia a las nuevas generaciones de cineastas. Durante la mañana, Alcaine compartirá con los alumnos de OFF ESCAC (programa de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) su forma de entender la luz y la narración visual; y por la tarde, desde las 18.30 horas, el público podrá asistir a una proyección y una conversación abierta en torno a su trayectoria.

Reconocido por su capacidad única para transformar la luz en un lenguaje narrativo y emocional, Alcaine ha colaborado con algunos de los grandes nombres de la cinematografía mundial, como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Vicente Aranda, Asghar Farhadi y Víctor Erice, dejando una huella imborrable en más de 150 películas. Entre otras distinciones, ha recibido cinco premios Goya.

