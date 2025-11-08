José Luis Alcaine recibe un homenaje en el Espacio Price de la capital tinerfeña

El director de fotografía José Luis Alcaine -colaborador habitual de Pedro Almodóvar, entre otros cineastas, y uno de los grandes nombres del cine europeo- recibe hoy sábado un homenaje a su carrera, y además ofrece una clase magistral, en el Espacio Price, en Santa Cruz de Tenerife.
El encuentro es una oportunidad de celebrar su legado y acercar su experiencia a las nuevas generaciones de cineastas. Durante la mañana, Alcaine compartirá con los alumnos de OFF ESCAC (programa de la Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya) su forma de entender la luz y la narración visual; y por la tarde, desde las 18.30 horas, el público podrá asistir a una proyección y una conversación abierta en torno a su trayectoria.
Reconocido por su capacidad única para transformar la luz en un lenguaje narrativo y emocional, Alcaine ha colaborado con algunos de los grandes nombres de la cinematografía mundial, como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Vicente Aranda, Asghar Farhadi y Víctor Erice, dejando una huella imborrable en más de 150 películas. Entre otras distinciones, ha recibido cinco premios Goya.