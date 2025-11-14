Herida una joven en un grave accidente de tráfico en Tenerife: todos los datos del 112

Dos personas resultaron heridas, una de ellas de carácter grave, después de sufrir una caída de moto en la TF-21, a la altura del kilómetro 66, en el municipio tinerfeño de Vilaflor. El accidente se produjo en torno a las 13.50 horas de este martes, 14 de noviembre, según informa el 112.
Según la valoración del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la pasajera, una mujer de 25 años, presentaba un traumatismo craneal de carácter grave. Debido a la importancia de las lesiones, fue trasladada en un helicóptero medicalizado hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.
El conductor, un hombre de 28 años, sufrió politraumatismos de carácter moderado. Tras ser estabilizado en el lugar del incidente, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Hospiten Sur.
Activación de los recursos de emergencia
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 recibió la alerta a primera hora de la tarde, en la que se informaba de la caída de los ocupantes de una motocicleta que circulaban por la carretera de Vilaflor. De inmediato, el Cecoes movilizó los recursos necesarios: un helicóptero medicalizado y una ambulancia de soporte vital básico del SUC, así como agentes de la Guardia Civil y efectivos de la CECOESPIN en Tenerife.
A su llegada, el personal sanitario valoró y asistió a los afectados. La gravedad del estado de la joven hizo necesaria su evacuación aérea a un centro hospitalario, mientras que el conductor fue trasladado por vía terrestre.
Los efectivos de CECOPIN colaboraron en las labores de apoyo y aseguraron la zona para facilitar la intervención sanitaria. Por su parte, la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente.