Juan Manuel Bonet abre en La Laguna el Encuentro Arte Pensamiento 2025

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias inaugura este martes el Encuentro Arte Pensamiento 2025 con la conferencia titulada Mark Rothko, Clyfford Still, Antoni Tàpies, Morton Feldman: cuatro faros cristinianos no-figurativos (y una cosa sobre su lectura de la obra de Gonzalo Chillida), a cargo del escritor y crítico de arte Juan Manuel Bonet. La actividad se celebrará, a partir de las 19.00 horas, en el salón de actos de la sede de la entidad (San Agustín, 18, La Laguna), con entrada libre y aforo limitado.
El crítico de arte ofrecerá una aproximación profunda y sensible a algunos de los referentes no figurativos más significativos en la trayectoria de Cristino de Vera. Partiendo de la influencia inicial de Zurbarán, compartida con su maestro Daniel Vázquez Díaz, y de la admiración por bodegonistas como Giorgio Morandi o Luis Fernández, analizará un momento clave en la evolución del artista tinerfeño: el año 1961, cuando Cristino de Vera se sintió tentado por la abstracción.
En el catálogo de su exposición individual en la madrileña Sala San Jorge, el propio artista citó como faros de su búsqueda a Antoni Tàpies, máximo exponente del informalismo español, y a Mark Rothko, pintor de lo sublime. Más adelante, Cristino se declararía admirador del vigoroso Clyfford Still y, en el ámbito musical, encontraría inspiración en Morton Feldman, autor de la envolvente obra Rothko Chapel, quien afirmaba aprender más de sus amigos pintores que de sus colegas compositores.
El poeta abordará, también, la relación de Cristino de Vera con Gonzalo Chillida, artista vasco con quien compartió una profunda sensibilidad por la insistencia en la repetición de ciertos motivos.