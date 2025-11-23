Keroxen aborda su jornada de reforestación en el Recinto Sonoro de Bajamar

El Recinto Sonoro de Bajamar será este domingo el escenario de una nueva edición de Reforestación Keroxen, un encuentro que combina creación sonora, escucha activa y activación del paisaje. La jornada dará comienzo a las 16.00 horas y reunirá a tres proyectos reconocidos por su capacidad para explorar territorios musicales poco convencionales.
Debido al aforo limitado, la asistencia será exclusivamente con invitación previa. Las personas interesadas deben solicitarla escribiendo un correo electrónico a keroxenbajamar@gmail.com, desde donde se enviarán todas las indicaciones necesarias para acceder al recinto.
EL CARTEL DE LA CITA DOMINICAL
La programación artística se abre con Gonçalo F. Cardoso, en una rara aparición bajo su nombre real. Conocido por sus alias y proyectos paralelos, Cardoso presentará un directo introspectivo y lento, construido a partir de capas de ruido tenue y grabaciones de campo que evocan paisajes insulares imaginarios. Su propuesta dialoga con la trilogía de álbumes Impressões de Várias Ilhas, donde la escucha se convierte en territorio.
A partir de las 17.00 horas será el turno de Babau, el dúo italiano conformado por Matteo Pennesi y Luigi Monteanni, cercano al sello Artetetra y al imaginario experimental de Discrepant. La música de Babau combina improvisación, electrónica lo-fi, samples deconstruidos de world music y estructuras polirrítmicas que generan un universo sonoro lúdico, vibrante y en constante mutación.
La jornada se cerrará con la actuación, desde las 18.00 horas, de Salétile, una de las propuestas más singulares de la escena del Archipiélago, liderada por Daniel Báez y Ruymán García. Entre la psicodelia, el pop, la electrónica y el rock, el grupo canario destaca por la complejidad de sus composiciones, su sentido del humor, su carácter ruidista y su aproximación preciosista al sonido. Una banda underground que continúa desarrollando un lenguaje propio e inconfundible.
COMUNIDAD Y TERRITORIO
La experiencia Reforestación Keroxen propone un espacio donde la comunidad, el territorio y la experimentación artística se encuentran para generar nuevas formas de escucha y relación con el entorno. El festival Keroxen, que se celebra hasta el 28 de noviembre, cuenta con los apoyos de Cabildo de Tenerife; el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) e Islas Canarias Latitud de Vida.
Igualmente, lo respaldan la Fundación Suiza para la Cultura Prohelvetia; el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, del Gobierno de España; Santa Cruz + Sostenible; el Conservatorio Superior de Música de Canarias; Fuentealta; CreaSGR, AFES Salud Mental y el Espacio Cultural El Tanque de la capital tinerfeña, sede de la mayoría de sus propuestas.