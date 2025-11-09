‘Kokuhaku’, de Adrià Guxens, gana el XX Festival de Cortos de La Orotava

El XX Festival de Cortos de La Orotava eligió anoche a Kokuhaku, un cortometraje firmado por el director Adrià Guxens, como film ganador. El reconocimiento fue anunciado en el transcurso de la gala final llevada a cabo en las instalaciones del Cine Yelmo La Villa, en el municipio norteño, donde el viernes y este sábado se exhibieron los títulos finalistas.
EL PALMARÉS
El premio para Kokuhaku llega tras la deliberación del jurado entre las más de 600 obras, de las que finalmente se seleccionaron 14, recibidas por el certamen como aspirantes. El segundo y el tercer premio, este último con el patrocinio del Centro Comercial La Villa, fueron para Depredador, dirigido por Javier Fesser, y Pobre Marciano, de Álex Rey.
Una vez más, las galas del viernes y la de ayer, donde se mostraron las obras a concurso en la sección oficial del certamen de cine breve de La Orotava, contaron con un respaldo masivo del público, en dos jornadas que tuvieron como maestro de ceremonias al humorista tinerfeño Darío López.
La actriz, periodista y presentadora de televisión Cayetana Guillén Cuervo, en su condición de madrina de esta vigésima edición del festival, fue la encargada de entregar el máximo reconocimiento al cortometraje ganador.
Además del primer premio del festival, Kokuhaku, de Adrià Guxens, obtiene una recompensa económica de 2.000 euros. El segundo y tercer clasificado se llevan una cuantía de 1.000 y 500 euros, respectivamente.
‘LA HABITACIÓN’
La paciente desconocida de Freud, de Antonia San Juan, se hizo con el galardón Volcanic Xperience de la sección canaria, con una dotación de 500 euros. El Premio del Público Maderas Santana para la obra regional fue a parar a La Habitación, de Nacho Peña, también con una cuantía de 500 euros.
Depredador, de Javier Fesser, se alzó asimismo con la distinción a la mejor dirección de fotografía, un apartado patrocinado por RC Service que tiene una dotación de 1.000 euros en concepto de prestación de servicios en material de cámara.
El Festival de Cortos de La Orotava está organizado por Cinenfoque junto al Ayuntamiento del municipio norteño, el Gobierno de Canarias, con Turismo Islas Canarias, el Cabildo de Tenerife y diferentes entidades privadas