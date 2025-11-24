La Aemet prevé un ‘combo’ de calima, lluvia y temperaturas de hasta 30 ºC en Canarias

La previsión meteorológica para este lunes indica que habrá intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, que podrá ser más probable en zonas de altas cumbres de Tenerife, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La isla de Tenerife contará con aviso amarillo por calima, con altas concentraciones de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este, durante la madrugada y la mañana. La calima continuará durante el resto del día, aunque con concentraciones algo menores, disminuyendo a partir del final de la tarde.
Las temperaturas mínimas sufrirán de ligeros a moderados ascensos, y las máximas irán en ligero ascenso, principalmente en la vertiente norte. No se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste.
El viento soplará moderado de componente este, con predominio del sureste en medianías y zonas altas, disminuyendo a flojo durante la mañana. En costas del norte, predominarán las brisas, y en cumbres centrales, el viento soplará de flojo a moderado de componente sur, con intervalos de fuerte al principio.
En Gran Canaria habrá intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna lluvia débil y ocasional, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
La provincia estará en aviso amarillo por calima, con concentraciones altas de polvo en niveles bajos, especialmente en vertientes sur y este, y durante la madrugada y la mañana. La calima continuará durante el resto del día, aunque con concentraciones algo menores, disminuyendo a partir del final de la tarde.
Las temperaturas mínimas sufrirán cambios, ya que irán de ligeros a moderados ascensos, mientras las máximas sufrirán un ligero ascenso, sobre todo en zonas del interior y norte. Así, no se descarta que puedan superarse locamente los 30 ºC en costas y zonas bajas, especialmente orientadas al sur y oeste.
El viento soplará moderado de componente este, conun predominio del sureste principalmente en medianías y cumbres, disminuyendo a flojo durante la mañana. En costas del noroeste, predominarán las brisas.