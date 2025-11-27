La cantante Sara Socas presenta un concierto de ‘A fULL con la Sinfónica’

La Sinfónica de Tenerife vuelve este curso al Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) con una nueva edición de A fULL con la Sinfónica, un programa de tres conciertos diseñado especialmente para acercar al público más joven la música académica, con presentadores afines al grupo de espectadores al que se dirige la iniciativa.
La primera de estas veladas tiene lugar hoy jueves (20.00 horas), con la rapera, cantante y compositora tinerfeña Sara Socas como maestra de ceremonias y Bruno Coelho, como director invitado.
El programa estará integrado por dos piezas: Macbeth, op. 23, TrV 163, poema sinfónico de Richard Strauss, y la Sinfonía nº 4 en re menor, op. 120, de Robert Schumann. La entrada es gratuita para el alumnado de la ULL (aunque debe retirarse la reserva), mientras que para el público general tiene un precio de nueve euros.
Nuno Coelho es director titular y artístico de la Sinfónica del Principado de Asturias. Ha dirigido, entre otras formaciones, a la Royal Concertgebouw Orchestra, la hr-Sinfonieorchester de Fráncfort, la Netherlands Radio Philharmonic y la Orquesta Nacional de España.