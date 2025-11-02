La coproducción canaria ‘Magallanes’ gana la Espiga de Oro de la Seminci

Magallanes, el nuevo film del director filipino Lav Díaz, obtuvo este sábado la Espiga de Oro a la Mejor Película en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), un galardón que compartió con Mastermind, de la estadounidense Kelly Reichardt.
Protagonizada por el actor mexicano Gael García Bernal en el papel del navegante luso Fernando de Magallanes, la cinta es una coproducción internacional entre Portugal, Francia y España, con la participación de Andergraun Films (Cataluña) y El Viaje Films (Canarias).
Escrita y dirigida por Lav Díaz, Magallanes revisita la historia del célebre explorador que lideró la primera circunnavegación del mundo (1519-1522), ofreciendo una mirada crítica y profundamente humana sobre su ambición y caída. La película explora los límites del sueño de descubrimiento frente al poder, la fe y la violencia de la conquista. “No es el mito de Magallanes, sino la verdad de su viaje”, afirma Lav Díaz. “Quise entender el precio del sueño imperial y la soledad del hombre que lo encarna”.
Junto a Gael García Bernal, el reparto lo completan la actriz portuguesa Ângela Azevedo Ramos y el actor mexicano Dario Yazbek (La casa de las flores). La fotografía corre a cargo de Artur Tort, colaborador habitual de Albert Serra, que también participa como productor junto a Montse Triola y José Alayón.
Magallanes es una coproducción de Rosa Films (Portugal), Lib Films (Francia) y las españolas Andergraun Films y El Viaje Films, con el apoyo del ICAA, TVE y el fondo del Gobierno de Canarias para coproducciones internacionales minoritarias. Cuenta también con Volos Films (Filipinas y Taiwán) y las ventas internacionales a cargo de Luxbox Films.