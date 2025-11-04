La dimisión de Mazón arrastra al PP y a Feijóo a una grave crisis política

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, anunció en la mañana de ayer su dimisión, que registró a las 14.24 (hora canaria), si bien continuará como diputado regional (con sueldo vitalicio, chófer y asesores) y como presidente del PP de su comunidad, aparte de no convocar elecciones, pese a llamar al rey (algo fuera de protocolo). “La Generalitat necesita un nuevo tiempo” y que “no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie”, proclamó, al tiempo que apeló “a la responsabilidad” de la mayoría parlamentaria para elegir nuevo jefe del Consell, en clara referencia a la ultraderecha de Vox para que alcance un acuerdo con el PP sobre su sustituto.
En esto, coincidió con la declaración posterior del líder nacional de los conservadores, Alberto Núñez Feijóo, quien, pese a centrar sus críticas también en el presidente, Pedro Sánchez, no evitó ayer que la salida de Mazón abra una crisis en su partido y, encima, se ponga en manos de Vox para evitar unas elecciones adelantadas en esta región y consensuar un presidente para casi dos años.
“Ya no puedo más”, dijo Mazón, que recalcó que, “por voluntad personal, habría dimitido hace tiempo porque ha habido momentos insoportables” para él y su familia. “Estos meses han sido durísimos”, afirmó. “Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno”, tanto por “la información errónea” del 29 de octubre como en el retraso en la ayuda y la “pésima reconstrucción”. Dicho esto, confió en que “el futuro president será capaz de continuar con la recuperación y, quizá, precisamente su marcha “haga que se enfoque esta tragedia con la objetividad que requiere”.
Así lo hizo público en una declaración institucional sin preguntas pasadas las 08.10 horas (en las Islas) en el Palau de la Generalitat, a la que asistieron los integrantes del Consell, que fue convocada ayer mismo sobre las 07.00. En su intervención, sostuvo que, ante el “tsunami inimaginable” que destruyó “materialmente y anímicamente” la provincia de Valencia, desde la Generalitat se hizo “absolutamente todo”. “Reitero hoy que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido”, dijo Mazón, que volvió a cargar contra “la falta de ayuda clamorosa” del Gobierno, asegurando que resaltó la rapida reacción de Sánchez al día siguiente porque así se lo recmendó Feijóo.
Tras estos días de aniversario “duros, profundos, desgarradores, crispados y en ocasiones crueles”, Mazón compartió la reflexión que “lleva haciendo desde la riada” y afirmo que “es momento de reconocer errores propios”, como permitir que se generaran bulos, no pedir declaración de Emergencia Nacional, su “ingenuidad manifiesta de creer que, por recibir de forma amable al Gobierno, la ayuda se iba a acelerar” y, “sobre todo, mantener la agenda de ese día”.
“Sé que cometí errores, voy a vivir con ellos toda mi vida, he pedido perdón y hoy lo vuelvo a repetir, pero ninguno de ellos fue por cálculo político o mala fe. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba”, afirmó, algo que ya ha desmontado la jueza de la dana en varios autos.
La renuncia llega después del proceso de “reflexión personal” de Mazón después del funeral de Estado por las víctimas de la dana, donde fue increpado por algunos de los familiares asistentes. El domingo se vivió una jornada intensa en la que el dirigente mantuvo varias “conversaciones” con Feijóo.
Mazón espera ahora por su médico para una posible baja que retrasaría sus comparecencias en las comisiones de investigación. Ayer insistió en que han afrontado la reconstrucción “solos, sin una aportación a fondo perdido del Gobierno”, solo “con la mera, insultante e increíble única autorización para endeudarnos aún más. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos”, llegó a decir. Además, espera que, con el tiempo, la gente distinga entre el hombre que “cometió errores”, en referencia a sí mismo, y “una mala persona” (Sánchez).
Por su parte, Feijóo pidió a Vox estar “a la altura” y “facilitar cuanto antes” la elección del nuevo presidente. Tras calificar de “correcta” la decisión de Mazón, denunció una “cacería política y personal” a su “compañero” cuando cree que Sánchez debería haberse ido antes.