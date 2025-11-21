La fantasía invade la cartelera

Esta semana llegan a la gran pantalla historias para todos los gustos y géneros, pero donde abunda la fantasía, con propuestas como la segunda parte del musical Wicked, The Running Man, Drácula de Luc Besson, Olivia y el terremoto invisible, Alpha, Sisu: Camino a la venganza, Te protegerán mis alas o Ciudad sin sueño.
Wicked: Parte II es el esperado desenlace épico y musical de las Brujas de Oz, dirigido por Jon M. Chu, que promete emocionar a todos los fans del fenómeno teatral y cinematográfico. Repiten en los roles principales Ariana Grande y Cynthia Erivo, acompañadas por Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, Michelle Yeoh y otros nombres en un elenco estelar que regresa para esta secuela. La historia retoma la distancia entre Elphaba y Glinda, mostrando su lucha por la verdad y la libertad en Oz, mientras enfrentan sus propios destinos y alianzas, que cambiarán para siempre el Reino Mágico.
The Running Man es un thriller de ciencia ficción distópica dirigido por Edgar Wright a partir de la novela del mismo título de Stephen King, bajo el pseudónimo de Richard Bachman, que presenta un brutal juego televisivo de supervivencia. Este relato ya fue adaptado en 1987 por Paul Michael Glaser, con Arnold Schwarzenegger, en la película titulada en España Perseguido. Ahora el reparto cuenta con Glen Powell como protagonista, acompañado por Josh Brolin, William H. Macy, Michael Cera y Emilia Jones. Gira alrededor de Ben Richards, un hombre desesperado que participa en un programa mortal para salvar a su hija, enfrentándose a asesinos profesionales y a una audiencia sedienta de espectáculo.
También llega, tras su paso por el Festival de Cine Fantástico de Canarias Ciudad de La Laguna, Drácula, la poderosa versión del cineasta francés Luc Besson, quien reinventa la célebre novela de Bram Stoker. En el reparto, Caleb Landry Jones encarna al príncipe Vlad II, el conde Drácula, acompañado por Christoph Waltz, Zoë Bleu y Matilda de Angelis. La trama sigue al vampiro maldito y soitario en una épica búsqueda de su amor perdido, por paisajes góticos y con una atmósfera cargada de belleza y tragedia.
Para todos los públicos, destaca Olivia y el terremoto invisible, una película de animación dirigida por Irene Iborra y nominada a los premios del cine europeo en las categorías de mejor película y mejor película de animación. Con una técnica de stop-motion pionera en España, está basada en la novela de Maite Carranza, relatando la historia de Olivia, una niña que afronta un cambio radical en su vida familiar con imaginación y valentía. En su recorrido por festivales como Annecy, Locarno y Ottawa, la película ha sido aclamada por su sensibilidad y profundidad.
Además, tras inaugurar la 58º edición del Festival de Sitges, Alpha, el gran y esperado regreso de la directora y guionista francesa Julia Ducornau, también está en cines desde hoy viernes. Se trata del tercer largometraje de Ducournau tras revolucionar el cine de género y de autor con Crudo y Titane (Palma de Oro a la Mejor Película en Cannes 2021). Una experiencia visual y sensorial, protagonizada por Tahar Rahim, Golshifteh Farahani y Mélissa Boros, que se mueve entre el thriller psicológico y el drama familiar.
También se estrena Sisu: Camino a la venganza, la flamante secuela de la gran triunfadora del Festival de Sitges en el año 2022. En este episodio, «el hombre que se niega a morir» regresa a la casa donde su familia fue brutalmente asesinada para trasladarla a un lugar seguro en su honor, pero termina enfrentándose al comandante del Ejército Rojo responsable de la tragedia que vivió.
Otros géneros
Dejando a un lado el género fantástico, cabe señalar el debut de Te protegerán mis alas, de Antonio Cuadri, y de Ciudad sin sueño, el primer largometraje de ficción de Guillermo Galoe ambientado en la Cañada Real de Madrid. Esta historia sigue a Toni, un adolescente que debe enfrentarse al realojo de su familia en una vivienda de protección oficial, explorando el tránsito a la madurez y la esperanza en medio del cambio.
Reestreno de la saga Crepúsculo
Por último, los fans de la saga Crepúsculo podrán ver su tercera parte, Eclipse, de nuevo en pantalla grande con motivo del 20º aniversario de la publicación de la primera novela sobre Bella y Edward Cullen de Stephenie Meyer.