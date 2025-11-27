La música de Imazighen y Laura Klain Trio clausura Naturajazz en el MUNA

El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), en la capital tinerfeña, despide la duodécima edición del festival Naturajazz 2025 con los dos últimos conciertos, que se celebran hoy jueves y mañana viernes, a partir de las 20.00 horas. Todas las sesiones son gratuitas hasta completar el aforo, con entradas disponibles en la web naturajazz.org.
El colectivo Imazighen, especializado en música gnawa, presenta hoy un espectáculo que fusiona los ritmos tradicionales del norte de África con otras músicas de raíz, jazz y rock. La sesión incluirá la proyección de fotografías Córdoba salvaje. Fauna entre bosques, ríos y dehesa, de Jesús Miguel González Palmero, y El reino alado, de Eduardo Ramos Castañeda.
El festival se cierra mañana viernes con el Laura Klain Trio. Liderado por la baterista italiana Laura Klain, el conjunto ofrece un repertorio que combina jazz clásico, experimentación sonora y composiciones originales, recorriendo estándares jazzísticos y piezas propias con un enfoque contemporáneo. Las proyecciones de esta última jornada resumen lo más destacado de Naturajazz 2025, con una selección de las mejores fotografías.
El consejero insular de Cultura y Museos, José Carlos Acha, anima al público a disfrutar de estas últimas sesiones y agradece “a los que nos han acompañado en esta cita con lo mejor del jazz y la fotografía de la naturaleza”.
Los detalles de los conciertos y la adquisición de las entradas de forma gratuita figuran en el enlace web https://www.encarofactory.com/naturajazz-2025.