La neurociencia y la creación artística ‘dialogan’ en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife

El Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife programa este jueves (19.00 horas) el coloquio interdisciplinar Cuando el arte seduce a la mente. Neurociencia en el museo, una actividad diseñada y coordinada por la Fundación Biovance, especializada en divulgación científica y cultural, que propone una reflexión abierta sobre los procesos mentales y emocionales implicados en la creación y la experiencia estética.
El encuentro contará con la participación del neurocientífico Fernando Giráldez, doctor en Medicina y catedrático emérito de la Universidad Pompeu Fabra, autor del libro Un neurocientífico en el Museo del Prado (Paidós, 2025). Le acompañarán la historiadora del arte Ana Quesada, profesora titular de la Universidad de La Laguna, y la periodista y comunicadora cultural Raquel Toste, que moderará el encuentro.
ESPACIO VIVO
El alcalde, José Manuel Bermúdez, afirma que este tipo de actividades “fortalecen la función del museo como espacio abierto al pensamiento y al intercambio de conocimiento. Santa Cruz apuesta por una cultura accesible, transversal y conectada con la sociedad”.
El encuentro es de acceso libre hasta completar el aforo y está dirigido especialmente a la comunidad universitaria, profesionales de la cultura y la educación, medios de comunicación, divulgadores científicos y, en suma, cualquier persona interesada en la materia.