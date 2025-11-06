La Orotava despliega la sección oficial de su festival de cortos en los Cines Yelmo

El Hotel Las Águilas de Puerto de la Cruz fue ayer escenario de un encuentro informativo en torno al XX La Tijera-Festival Cortos Orotava, que hoy viernes y mañana sábado vive sus días grandes en los Cines Yelmo La Villa con la exhibición de su sección oficial.
En su intervención, Mario Silva, codirector del festival, puso de relieve que La Tijera ofrece estos días un catálogo más amplio que el mismo mundo de los cortometrajes, con una programación paralela que incluye también exposiciones y música, además de otras acciones formativas y educativas: “Somos una muestra viva, consolidada, que llega a sus 20 ediciones y sigue creciendo con el compromiso firme de un desarrollo sostenible”.
Silva estuvo acompañado por el alcalde de La Orotava, Francisco Linares; el director de Relaciones Institucionales de Turismo de Islas Canarias, Javier Prieto; el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, y el consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha.
La agenda de la sección oficial del festival contempla esta noche la proyección de los films Juanita (Karen Joaquín, Uliane Tatit), Al fresco (Ignacio Rodo), Pobre marciano (Álex Rey), Corre, Adela (Alba Pino), Puedes tú solito (Silvia Pradas) y Pipiolos (Daniel Sánchez Arévalo).
Mañana se completará el pase de la sección oficial del certamen con Depredador (Javier Fesser), Tito (Javier Celay), Kokuhaku (Adrià Guxens), Discordia (Álvaro Amate), Ghosting (Yago Casariego), Huir (Kike Maíllo, Alejandro Pereira) y Mosquito (David R. Losada).
DARÍO LÓPEZ
Ambas sesiones comenzarán a las 20.30 horas en Cines Yelmo La Villa. La de mañana sábado coincidirá con la gala de clausura, en la que se darán a conocer los cortometrajes premiados, así como el que resulte galardonado en la sección canaria, cuya exhibición tuvo lugar el jueves. En esta ocasión, el humorista tinerfeño Darío López será el encargado de presentarlas. Las últimas entradas se pueden conseguir a través del sitio web www.festivalcortosorotava.com.
“Este festival recoge a la perfección el espíritu cinéfilo de nuestro municipio”, subrayó Francisco Linares. “Hablamos, además, de un proyecto que se ha consolidado entre los más importantes de Canarias y que pone en valor algo tan importante como es la cultura. Para nosotros es un orgullo haberlo apoyado con total decisión desde su primera edición”, indicó el alcalde.