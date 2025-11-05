La Tijera-Festival Cortos Orotava exhibe este jueves su sección canaria

Los Cines Yelmo La Villa proyectan hoy jueves (20.30 horas) la sección canaria de La Tijera-Festival Cortos Orotava. Las localidades, al precio de 10 euros, se pueden adquirir en la web www.festivalcortosorotava.com. El cortometraje ganador se conocerá el sábado, en una ceremonia, conducida por el humorista canario Darío López y con la presencia de la madrina del festival, Cayetana Guillén Cuervo, en la que también se anunciarán los ganadores de la sección oficial.
El público podrá contemplar La paciente desconocida de Freud (Antonia San Juan), Las churreras (Tomasi Doblecero), Giros (Willy Suárez), La lluvia que se fue (Estela Lola Cedrún, Álvaro Carrero), ¿Falta mucho? (Sara Madoz), La habitación (Nacho Peña Ahedo), Toma Tierra (Yon Bengoechea Peña), Rabuda (Alexandra M. Añón), Dale Like (David Brito), Desahogo (Hugo Cardozo), Como antes (Alberto Gross Molo) y Cortes tontos (Lionel Marrero).