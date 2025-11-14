sucesos

La Unidad Canina santacrucera detecta 50 gramos de hachís y cuatro de heroína en una guagua

Un servicio de control en el Intercambiador permite localizar la droga y se trabaja en identificar a su propietario
La Unidad Canina de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se incautó ayer de 50 gramos de hachís, un cuchillo de cocina, un envoltorio con cuatro gramos de heroína y una pequeña gramera en una guagua que iba a partir del Intercambiador.

Cuando el agente canino llegó a la parte trasera del vehículo, donde se ubicaban cinco pasajeros, realizó un marcaje entre el lateral de la guagua y uno de los asientos en el que ya no había nadie sentado.

Allí se encontró la droga, que ninguno de los pasajeros reconoció como propia, pero tras cachearles se les halló pequeñas cantidades de hachís a dos de ellos.

Ahora se revisan las cámaras que hay en el interior de la guagua en cuestión para identificar al propietario de la droga incautada.

