La verdad, el poder y la responsabilidad suben al escenario con ‘Enemigo’

Una reflexión en torno a la verdad, el poder y la responsabilidad social. El Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL) recibe hoy viernes la visita de Teatro La República, que a partir de las 20.30 horas pone en escena Enemigo, una adaptación de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen (1828-1906), realizada por Nacho Cabrera, quien también dirige al elenco conformado por Toni Báez, Alberto Aliaga, David Arada y Niria Ro.
Esta versión de Un enemigo del pueblo, según se detalla en su sinopsis, “no es solo una obra teatral, es un espejo inquietante de nuestra realidad. En una época donde la verdad parece un lujo y la democracia se tambalea bajo el peso de la corrupción, la manipulación y la indiferencia, esta historia resuena con una fuerza arrolladora”.
LA MAYORÍA
La trama, aunque anclada en la obra original, se reviste de actualidad: la teoría de que el enemigo más peligroso de la razón y la libertad es la opinión de la mayoría, se mantiene tan sugestiva como provocadora, abriendo un amplio debate que atraviesa tiempos y fronteras.
“En nuestra versión -exponen desde la compañía-, el prestigioso balneario Alisios Resort, que podría ubicarse en Canarias, se convierte en el epicentro de una crisis medioambiental, política y social. El doctor Thomas Stockmann, quien expone los peligros que ocultan las idílicas aguas del lugar, se enfrenta no solo al poder económico y político, sino también a una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado antes que asumir la verdad”.
Así las cosas, Enemigo se configura como un drama ético y político sobre la verdad, la justicia y el coste personal de enfrentarse al statu quo. En una época de fake news, crisis medioambientales y corrupción endémica, esta obra atemporal resuena con una fuerza inquietante, recordando que el precio de la verdad a menudo es la soledad.
Las localidades, al precio de 10 euros para el público en general, y de 8 para estudiantes, se pueden adquirir en el sitio web ecoentradas.com.