La Viceconsejería regional de Cultura retoma la Biblioteca Básica Canaria

El Gobierno de Canarias, a través de su Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural, ha retomado la publicación de la Biblioteca Básica Canaria (BBC), histórica colección de literatura de las Islas. Migdalia Machín, consejera del área, celebra el “rescate” de esta colección y su relanzamiento “completamente renovada”. Asimismo, destaca que “sea una comisión de expertos en literatura canaria” quienes vayan seleccionando los escritores y escritoras que se irán publicando mensualmente.
El viceconsejero, Horacio Umpiérrez, alude a la necesidad de “resolver numerosas ausencias que se han echado de menos en esta biblioteca canónica, como Andrés Sánchez Robayna y José María Millares Sall, clásicos contemporáneos”.
La comisión asesora está formada por los filólogos José Miguel Perera Santana, Paula Fernández Hernández, Victoriano Santana Sanjurjo, Katya Vázquez Schröder y Víctor Álamo de la Rosa.
Esta tercera etapa de la colección, que comienza con el tomo 74, se inicia con la autora teldense Hilda Zudán. La hora silente, editado por Fran Garcerá, ofrece la breve producción conocida de esta articulista. A este volumen le seguirá uno centrado en Juan José Delgado, que ya está listo para ver la luz y que preparó Víctor Álamo de la Rosa.
El Gobierno quiere también favorecer la difusión de los títulos publicándolos en formato digital, a través de la web de la BBC, que se ha acondicionado y dispone del enlace https://www.icdcultural.org/colecciones-bbc.