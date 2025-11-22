Las artes y la ciudadanía celebran en La Laguna 50 años de libertad en España

La Laguna celebra este sábado Islas de Libertad, una iniciativa cultural que forma parte del programa estatal España en Libertad e incluye una amplia muestra de talentos artísticos del panorama canario. El programa incluye actuaciones de músicos consolidados, como Fajardo, y otros emergentes, como son los casos de Paula Espinosa y Eric Böelle. También la actuación de danza de Carmen Macías, con la pieza Tun/La, y el desarrollo de un mural por Elia Estévez.
Organizado con el impulso de la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife y el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en libertad, la experiencia quiere ser un recordatorio sobre la situación actual y de dónde venimos: un pasado marcado por la dictadura y una transición que abrió el camino a los derechos y libertades que hoy disfruta la ciudadanía.
Durante la jornada, que tendrá lugar en el parque de la Constitución, entre las 17.00 y las 21.00 horas, con entrada libre, estarán presentes distintos colectivos y asociaciones que se hallan en sintonía con el programa, en el sentido de que trabajan ámbitos como la memoria, los derechos y la diversidad. Entre los invitados se encuentran la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife, la Fundación Pedro Zerolo, la Asociación para la recuperación de la Memoria Masónica de Canarias y la Asociación Libertrans.
Estará hoy presente también en la conmemoración el equipo de Ambrosía-The Cultural Magazine, grabando un pódcast en el que participarán las diversas asociaciones y demás colectivos con el objetivo de dar difusión al contenido de la actividad.
PLURALIDAD
La celebración llega a Canarias con el objetivo de conmemorar cinco decenios de democracia, libertad y pluralidad en España, articulando un espacio de encuentro intergeneracional donde la memoria se vincula con la creación contemporánea. La Laguna, ligada al pensamiento crítico y la participación ciudadana, se convierte en el escenario de este diálogo entre pasado, presente y futuro. “Celebrar medio siglo de libertad es también celebrar la pluralidad que nos define”, apunta Carmina Gustrán, comisionada de la conmemoración.
“España es un Estado diverso, rico en territorios, lenguas, tradiciones y expresiones culturales. Por eso tiene sentido que el programa conmemorativo sea descentralizado, para que cada rincón de nuestro país participe y aporte su voz a esta celebración de los valores democráticos que compartimos”, apostilla Gustrán.