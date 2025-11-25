Las calles de las Islas muestran hoy su repulsa contra la violencia machista

Las organizaciones de mujeres y colectivos feministas teñirán hoy de morado y de negro las principales calles de Canarias para rechazar la violencia de género con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En Santa Cruz de Tenerife la movilización del Foro Contra la Violencia de Género, con el lema Por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán. No nos callaremos. No nos callarán, partirá a las 18.00 horas desde la plaza Weyler bajando por El Pilar hasta la plaza de La Candelaria. Mientras, a la misma hora, en Las Palmas de Gran Canaria, la Red Feminista convoca a una marcha desde la plaza de Santa Ana bajo el lema Contra las violencias machistas, ¡Haz tu parte!. En el resto de islas también habrá manifestaciones, como la convocada en Los Llanos de Aridane por la Asociación Feminista Jacaranda Palmera, desde la plaza Clara Campoamor a las 18.30 horas, para expresar su repulsa hacia cualquier forma de violencia contra las mujeres.
Canarias es la Comunidad con la tasa más alta de violencia de género, por lo que es necesario incrementar la sensibilización y educación en igualdad y respeto. Denuncian la “ineficacia e inacción” de las políticas.