Las personas vuelven a ser la prioridad en la cuenta de 2026 de La Orotava

El Gobierno de La Orotava ha vuelto a poner el acento en las personas a la hora de diseñar el presupuesto del próximo año. La cuenta de 2026 asciende a 60 millones de euros, 7,3 millones más que el ejercicio anterior, “un incremento que se realiza sin subir tasas ni impuestos, y ahorrando a los vecinos más de un millón de euros”, subrayó el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez.
Este último desglosó el documento económico junto al alcalde, Francisco Linares. Entre las principales partidas, destacó los más de 8 millones de euros destinados a Bienestar Social, con políticas orientadas a la asistencia y promoción social, la atención a personas mayores, a la infancia, familia y mujer, personas dependientes y a fomentar el empleo y la vivienda.
En este sentido, adelantó que el Consistorio ha previsto 300.000 euros para la adquisición de unas instalaciones donde se levantará un nuevo centro de formación con aulas homologadas en El Mayorazgo para que la formación sea un pilar de bienestar básico entre los vecinos y vecinas de la Villa.
El importe previsto para Cultura, Educación, Deportes, Juventud, Fiestas y Patrimonio asciende a 11 millones, y se contempla un aumento del 12,04% (2.295.000 euros) para ayudas, becas y subvenciones.
El plan de inversiones “para seguir mejorando el municipio” también supera los 8 millones de euros. En ese apartado se incluyen 500.000 euros para asfaltado de diferentes vías; el mismo importe para la construcción de un nuevo espacio cultural en los altos de La Orotava, en concreto, en el centro educativo Manuel de Falla; la cubrición de dos polideportivos; 400.000 euros para terminar la nueva sala de estudios, y 2,3 millones para nuevas zonas de aparcamiento.
Una cantidad importante es la que se destina a los servicios municipales de abastecimiento de aguas, recogida de residuos, limpieza de calles y edificios municipales, alumbrado público, mantenimiento de parques y jardines, obras y seguridad y vigilancia. En total, 23 millones de euros a los que se suman otros dos millones para adaptar el servicio a la nueva normativa y mejorar la limpieza.
En este sentido, el Ayuntamiento no aplicará la subida de la tasa de recogida de basura impuesta por el Gobierno de España, y asumirá por ahora los gastos que se deriven de la misma. Al respecto, el alcalde adelantó que “hay recursos constitucionales puestos y Canarias ha presentado ante la RUP por ser región ultraperiférica una serie de especificades. Por ahora vamos a la pelea y cuando ésta acabe, veremos quien gana”, declaró.
Otra apuesta importante para 2026 es la seguridad. Así, la Policía Local sumará 9 agentes y un oficial, además de los 9 que se incorporaron este año, mientras que el sector primario, el comercio local y el turismo se llevan más de un millón de euros para poder impulsar políticas de desarrollo económico.
Tanto Linares como Benítez calificaron las cuentas del próximo ejercicio como “realistas, prudentes, rigurosas y orientadas a las personas”, que “consolidan un modelo de gestión responsable y eficaz, que permite seguir creciendo sin endeudar al municipio y manteniendo congelada la presión fiscal”.
Menos impuestos que hace diez años
En esa línea, el concejal de Hacienda aseguró que La Orotava se encuentra por debajo de la media de los municipios de similares características, y sostuvo que una comparativa realizada por el Ayuntamiento permite demostrar que en la actualidad los vecinos pagan 100 euros menos en impuestos (contribución, rodaje, tasa de basura y agua) que hace diez años gracias a las diferentes medidas y bonificaciones que ha ido aprobando el Ayuntamiento en la última década.