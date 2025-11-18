Las propuestas musicales canarias Pleito y Lagoss sonarán este viernes en el Monkey Week 2025

Pleito, el proyecto en solitario de Alba Gil Aceytuno, y Lagoss, con su exploración experimental y sonora sobre las mitologías isleñas, sonarán esta semana en el Monkey Week SON Estrella Galicia 2025, el festival y la feria de música independiente que se celebra en la bahía de Cádiz. Ambas propuestas han sido seleccionadas para el circuito de showcases de esta cita referente en su género.
La nueva edición Monkey Week SON Estrella Galicia 2025 se celebra entre el jueves y el sábado en el Puerto de Santa María, con más de un centenar de grupos entre conciertos y showcases, además de diversas jornadas profesionales.
El área de Cultura del Gobierno de Canarias ha organizado un encuentro de networking, que tendrá lugar el viernes, coincidiendo con las actuaciones de ambas propuestas isleñas. Será en una acción orientada a facilitar el acercamiento para establecer contactos y acuerdos entre profesionales que asisten a la feria y agencias, sellos y representantes musicales del Archipiélago.
Lagoss actuará en Casa Cossio, escenario de la Fundación SGAE, al término del Encuentro Canarias, mientras que Pleito hará lo propio en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el escenario denominado Campus Rock.