LAV Canarias lleva la danza de la coreógrafa brasileña Poliana Lima a la galería de Arte Bibli

La cita con la coreógrafa e intérprete brasileña tendrá lugar el 15 de noviembre en la Galería Bibli de Santa Cruz de Tenerife
Poliana Lima será la protagonista este día 15 en la Galería Bibli
La coreógrafa e intérprete brasileña Poliana Lima presentará el 15 de noviembre en la Galería BIBLI, en Santa Cruz de Tenerife (C/ San Francisco Javier, 15), su pieza “Estudio para una extracción”, un solo de danza contemporánea con música en directo a cargo de Pablo Sánchez. La propuesta, de veinte minutos de duración, contará con dos pases, a las 18:00 y a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

‘Estudio para una extracción’ surge como una deriva del trabajo previo ‘Oro Negro’ y se articula como un retrato en movimiento que explora capas visibles e invisibles del cuerpo y de la identidad. La obra se adentra en un territorio sensorial y poético donde lo onírico, lo fantástico y lo íntimo se entrelazan para revelar aquello que habita bajo la superficie. Lima propone un viaje que parte de la metáfora de la excavación, entendida como un proceso de búsqueda y develación, donde cada gesto actúa como herramienta capaz de remover, desenterrar y exponer distintas dimensiones del ser.

La pieza concibe el cuerpo como instrumento y, al mismo tiempo, como territorio excavado, un espacio donde emergen elementos relegados o demonizados por miradas hegemónicas: la vulnerabilidad de la carne, su carácter perecedero, lo erótico femenino desde el deseo de una mujer y lo popular como parte de una memoria corporal colectiva. La intérprete transita estas capas para invitar al público a contemplar un cuerpo en transformación, que se expande hacia nuevas realidades posibles.

Con esta presentación, la Galería Bibli junto a LAV Canarias abre un espacio de encuentro para la creación contemporánea y el diálogo entre público y artista, acercando a la ciudad una propuesta que combina danza, experimentación y música en vivo, en un formato íntimo que permite una experiencia cercana y sensorial.

Esta iniciativa de acceso gratuito se enmarca dentro de Esto no es un FestiLAV, un compendio de acciones de artes vivas que de septiembre a final de año, se ofrece en distintos espacios convencionales y no convencionales de la isla. Una manera de acercar la cultura en formatos menos comerciales y más extendidos en el tiempo por los que apuesta LAV-Canarias y que cuenta con el apoyo de Cultura Gobierno de Canarias, INAEM y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

