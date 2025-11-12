LAV Canarias lleva la danza de la coreógrafa brasileña Poliana Lima a la galería de Arte Bibli

La coreógrafa e intérprete brasileña Poliana Lima presentará el 15 de noviembre en la Galería BIBLI, en Santa Cruz de Tenerife (C/ San Francisco Javier, 15), su pieza “Estudio para una extracción”, un solo de danza contemporánea con música en directo a cargo de Pablo Sánchez. La propuesta, de veinte minutos de duración, contará con dos pases, a las 18:00 y a las 19:30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.
‘Estudio para una extracción’ surge como una deriva del trabajo previo ‘Oro Negro’ y se articula como un retrato en movimiento que explora capas visibles e invisibles del cuerpo y de la identidad. La obra se adentra en un territorio sensorial y poético donde lo onírico, lo fantástico y lo íntimo se entrelazan para revelar aquello que habita bajo la superficie. Lima propone un viaje que parte de la metáfora de la excavación, entendida como un proceso de búsqueda y develación, donde cada gesto actúa como herramienta capaz de remover, desenterrar y exponer distintas dimensiones del ser.
La pieza concibe el cuerpo como instrumento y, al mismo tiempo, como territorio excavado, un espacio donde emergen elementos relegados o demonizados por miradas hegemónicas: la vulnerabilidad de la carne, su carácter perecedero, lo erótico femenino desde el deseo de una mujer y lo popular como parte de una memoria corporal colectiva. La intérprete transita estas capas para invitar al público a contemplar un cuerpo en transformación, que se expande hacia nuevas realidades posibles.
Con esta presentación, la Galería Bibli junto a LAV Canarias abre un espacio de encuentro para la creación contemporánea y el diálogo entre público y artista, acercando a la ciudad una propuesta que combina danza, experimentación y música en vivo, en un formato íntimo que permite una experiencia cercana y sensorial.
Esta iniciativa de acceso gratuito se enmarca dentro de Esto no es un FestiLAV, un compendio de acciones de artes vivas que de septiembre a final de año, se ofrece en distintos espacios convencionales y no convencionales de la isla. Una manera de acercar la cultura en formatos menos comerciales y más extendidos en el tiempo por los que apuesta LAV-Canarias y que cuenta con el apoyo de Cultura Gobierno de Canarias, INAEM y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.