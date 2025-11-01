Leiva y su ‘Tour Gigante’ se citan este sábado con Santa Cruz de Tenerife

Tras su última visita a las Islas en mayo de 2022, Leiva ha regresado esta semana a Canarias con su Tour Gigante, una gira que está despertando gran expectación entre sus seguidores. Con más de 15 años de trayectoria en solitario, a los que hay sumar otros tantos desde sus comienzos en el mundo de la música y su participación en la celebrada banda Pereza, Leiva ya posee un legado que ha marcado y continúa marcando la música española.
El artista madrileño, que anoche tenía previsto subirse al escenario de la plaza de la Música, en Las Palmas de Gran Canaria, y hoy sábado, a partir de las 21.00 horas, lo hará en la zona de aparcamientos del Palmetum, en Santa Cruz de Tenerife, se ha consolidado como uno de los creadores más influyentes del panorama musical nacional
DISTINCIONES
Avalado por las cifras de discos vendidos, las entradas agotadas en los conciertos celebrados en grandes recintos y galardonado con premios como los MTV Europe Music Awards, dos Goya a la mejor canción original, en 2018 y 2023, por La llamada y Sintiéndolo mucho, o los recientes de la Academia de la Música de España, donde la canción Gigante se alzó con los de mejor tema rock y mejor videoclip, Leiva (José Miguel Conejo Torres) destaca por su capacidad de composición, su estilo propio y su conexión genuina con el público asistente a cada uno de sus conciertos. Las localidades para la cita de esta noche junto al Palmetum de la capital tinerfeña se pueden adquirir en la plataforma digital entradas.com.
FUERZA Y CERCANÍA
Su álbum Gigante, publicado este mismo año, ha recibido elogios de crítica y público, acumulando millones de reproducciones en plataformas digitales, y su gira continúa arrasando en toda España. Cada concierto es un espectáculo único, donde la fuerza de Leiva sobre el escenario y su cercanía con el público prometen momentos intensos y memorables para todos sus seguidores.
Desde New Event, la productora canaria con 10 años de experiencia que organiza los conciertos en las Islas, garantizan una producción de primer nivel, “cuidando cada detalle para que la experiencia del público sea excepcional”.
AUTORRETRATO ESENCIAL Y LÚCIDO
Gigante es el sexto trabajo de estudio de Leiva y ha sido definido como “el testimonio definitivo del artista madrileño, un autorretrato esencial de canciones portentosas, donde prima la naturalidad que equidista entre lo sólido y lo vulnerable, el vértigo y el arrebato”. Se trata de “un disco que muestra la irrefutable lucidez creativa que le atraviesa, la plenitud de una sensibilidad compositiva que nos transporta a un universo único, evocador, arrollador y emotivo”.
Portada de GQ en este mes de noviembre, Leiva ha señalado a la revista, acerca de la música y las nuevas generaciones, entre otras cuestiones: “Yo no siento como una amenaza lo que está pasando con el reguetón o con el trap. Yo tengo mucho respeto por el movimiento popular. El movimiento popular está yendo a lo urbano… y máximo respeto. Creo que hay espacio para todos y a la vista está que la gente sigue interesada por las canciones. Yo estoy haciendo la gira”.