32 llamadas de emergencia cada día en octubre por violencia de género

El servicio de violencia de género del 112 en Canarias recibió durante el mes de octubre 1.726 alertas, una media de 144 llamadas al día, lo que supuso un 14% más que en el mismo mes del año pasado. El 58% de ellas (1.000 llamadas) tenían carácter de emergencia, lo que suponen 32 cada día, una situación que suponía un “peligro inminente” para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre y sus hijos o hijas. Además, un 18% fueron llamadas de urgencia (315), aquellas situaciones de peligro pero no tan inmediatas, mientras que el restante 24% fueron de información (411), según datos difundidos por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.
Las diferentes situaciones generaron que los dispositivos para mujeres agredidas de las islas (DEMA) se activaran en 175 ocasiones, mientras que 27 mujeres con sus 17 hijas e hijos tuvieron que ser acogidas de emergencia tras abandonar su hogar para protegerse de su maltratador y no tener otro alojamiento al que acudir. En total, se movilizaron 1.043 recursos policiales y 77 sanitarios.
El 41% de las alertas fueron realizadas por la propia agredida, el 25% por alertantes accidentales, el 18% por una institución y el 5% por familiares. En la gran mayoría de las llamadas el agresor era la pareja (712 ocasiones) o la expareja (467), pero también se registraron agresiones realizadas por hijos (70), desconocidos (27), hermanos (22) o padres (20).
En detalle
En cuanto al tipo de violencias, un 5% fueron violencias físicas con agresión sexual, 79 alertas que obligaron a activar en 35 ocasiones los centros de crisis 24 horas y que realizan un trabajo durante las 24 horas del día a los 365 días del año. El 42% (724) se referían a violencias físicas, y un 40% (682) a violencias no físicas (psicológicas, económicas). El resto fueron de consulta o coordinación.
Por edades, el mayor número de alertas se produjeron en casos en los que la víctima tiene entre 36 y 55 años (330 alertas), seguidas de las de 18 a 35 años (318 alertas) y las de 56 a 75 años (75). Respecto a los grupos de edad más vulnerables, 26 eran niñas menores de 18 años y 18 mujeres eran mayores de 76 años.
Por islas, el mayor volumen de llamadas se registraron desde Tenerife, con un total de 808, de ellas 494 fueron de emergencia y peligro inminente para la víctima, 115 de urgencia, y 199 de información, mientras desde Gran Canaria se recibieron 624 llamadas, de ellas 313 alertas por emergencias, 142 casos de urgencia y 169 de información.
Además se recibieron 136 llamadas desde Lanzarote (94 de ellas de emergencia) y 110 desde Fuerteventura (72 de emergencia). En la provincia occidental, desde La Palma se realizaron 40 llamadas, 23 de ellas de emergencia, 7 llamadas desde La Gomera (tres de emergencia) y una llamada desde El Hierro.
Este servicio de atención telefónica, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2, durante las 24 horas del día y los 365 días.
Hasta el 7 de noviembre, se han registrado 112 feminicidios en Canarias desde 2003, año en que se contabilizan estos datos, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 1.331 mujeres asesinadas. En relación a la violencia vicaria, en Canarias se han registrado ocho asesinatos de menores desde 2013, y a nivel nacional suman 65.