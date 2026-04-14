Los juzgados de Violencia sobre la Mujer culminan sus mejoras

El Gobierno de Canarias ha finalizado la ampliación de las dependencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer en Santa Cruz de Tenerife para mejorar la atención a las víctimas. “Las obras han permitido reforzar la privacidad y la seguridad con el fin de otorgar a las víctimas una atención digna sin tener que compartir espacios con el agresor”, resalta la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto.
“Cuando en la anterior legislatura se decidió centralizar los juzgados de Violencia de La Laguna, Güímar y Santa Cruz de Tenerife en el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña, no se pensó en tener una infraestructura necesaria para dar un trato adecuado a las mujeres víctimas y a sus hijos”, comenta Barreto. Para dar respuesta a este problema generado con la comarcalización, explica, “se han tenido que cambiar de sitio dos juzgados, sacando uno del Palacio de Justicia de Tres de Mayo y alquilando un nuevo local en el edifico El Cabo y luego la reubicación interna del otro, lo que ha permitido ganar 250 metros más para Violencia”.
Sobre las flamantes dependencias, el viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez, detalla que se han creado dos salas de atención a víctimas -una de ellas, con zona infantil-, además de una sala de vistas y una polivalente para hablar con sus abogados. A ello se añade una reorganización de los despachos. La intervención ha incluido trabajos de redistribución mediante otra tabiquería, la creación de un pasillo central y la incorporación de elementos de aislamiento acústico con una barrera fónica que garantiza la intimidad.
Uno de los aspectos más relevantes de la actuación es la mejora de la protección de las víctimas, con la instalación de un acceso independiente con una doble puerta que evita el cruce con el presunto agresor al separar las zonas de espera y vistas. Además, desde las salas de atención a víctimas se han habilitado accesos directos a la sala de vistas, sin necesidad de salir al pasillo. De forma paralela, se han sustituido luminarias para mejorar la iluminación de los espacios. El mobiliario se ha reaprovechado de las antiguas dependencias y de material almacenado, con la intención de optimizar los recursos.
Durante la visita de ayer a la sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Santa Cruz de Tenerife -según la denominación de la Ley de Eficiencia Judicial-, a Rodríguez lo acompañaban la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Leonor Ferrer; el vicedecano del Colegio de Abogados, José Antonio Domínguez, con la secretaria, Carolina García, y la adjunta del Servicio Común de Tramitación, María Jesús Padrón.