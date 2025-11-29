Los centros del Cabildo de Tenerife se incorporan al proyecto regional ‘Museos [y Red] en movimiento’

El Organismo Autónomo de Museos y Centros (OAMC) del Cabildo de Tenerife se ha incorporado al proyecto Museos [y Red] en movimiento, impulsado por la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias con el fin de fortalecer la cooperación mediante el intercambio temporal de piezas patrimoniales, colecciones y personal técnico entre los centros museísticos de las Islas.
Con el lema Tejiendo redes, la iniciativa busca dinamizar el sistema museístico canario, acercar nuevas piezas al público de cada isla y generar un ecosistema de aprendizaje compartido entre profesionales, colecciones y museos. El consejero insular de Cultura y Museos, José Carlos Acha, asegura que “intercambiar piezas y talento técnico entre islas es una manera de fortalecer la cohesión cultural, mejorar la gestión museística y ofrecer al público nuevas miradas sobre nuestro patrimonio común”.
PIEZAS
Museos de Tenerife ha participado en Museos [y Red] en movimiento, y lo volverá a hacer en 2026, con el intercambio de diversas piezas patrimoniales con otros museos del Archipiélago. Desde Casa Lercaro (Museo de Historia y Antropología) se ha cedido a la Casa de Colón, en Las Palmas de Gran Canaria, la Carte de L’Isles de Teneriffe, atribuida a J. Scheffer, así como perfiles geográficos de Canarias con el título The Canary Islands.
El Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA) ha prestado varias piezas de la colección del Museo de Ciencias Naturales, incluyendo un cráneo de foca monje, la mandíbula de un tiburón marrajo y un ejemplar naturalizado de murciélago orejudo procedente de La Palma, al Museo Insular de dicha isla. A cambio ha recibido de este centro dos hojas fosilizadas que se integran en su colección natural.
El Museo Arqueológico de Tenerife ha cedido un collar formado por 201 cuentas de barro cocido de época prehispánica, hallado en una cueva sepulcral de El Cardón (Los Silos) y ha recibido desde El Museo Canario de Las Palmas de Gran Canaria un recipiente cerámico troncocónico con asa cuadrangular y decorado con motivos triangulares en almagre, procedente de El Tabaibal, Arucas.
El Museo de la Ciencia y el Cosmos ha prestado al Museo Elder de Ciencia y Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria dos meteoritos, uno de tipo condrita y otro metálico. A cambio ha recibido un guante utilizado por el cosmonauta Serguéi Avdéyev en misiones a la estación espacial MIR durante la década de 1990.