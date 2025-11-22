Los pianistas Esther Ropón y Ernst Surberg actúan en el Círculo de Bellas Artes

El Círculo de Bellas Artes de Tenerife, en la capital tinerfeña, ofrece hoy sábado (18.00 horas) un nuevo concierto, con entrada libre hasta completar el aforo, de Visiones Sonoras, un ciclo creado en el marco de la celebración del centenario de la entidad cultural de la calle del Castillo.
Los protagonistas de la cita musical son los pianistas Esther Ropón y Ernst Surberg. El dúo desarrolla desde 2020 un proyecto conjunto centrado en la interpretación del repertorio contemporáneo para instrumentos de tecla. Su trabajo explora el amplio espectro tímbrico y acústico que ofrece la literatura pianística, pero también para otros instrumentos de teclado, poniendo en diálogo sus posibilidades y combinaciones en un contexto actual.