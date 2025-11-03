Love the 90’s desembarca este sábado en Santa Cruz

El recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife volverá esta semana a albergar Love the 90’s, una propuesta que es definida por sus promotores como el “mayor festival dedicado a la década de los 90 a nivel mundial”. Por su escenario desfilarán este sábado, 8 de noviembre, un elenco de artistas en el que figuran Jenny (Ace of Base), Ultra Naté, Dj Sash!, La Bouche, Crystal Waters, El Símbolo, Whigfield, OBK, Chimo Bayo, Jumper Brothers, Ku Minerva, Dj Sylvan, Sensity World. Todo ello, con la presentación a cargo de Fernandisco. La apertura de puertas tendrá lugar a las 18.00 horas.
AQUELLOS MARAVILLOSOS AÑOS
Love the 90’s permite revivir la música de una etapa en la que sonaron por primera vez grandes éxitos que han perdurado. “Miles de espectadores se han enamorado en las ediciones anteriores del diseño de los escenarios, el ritmo sin pausa, que alterna actuaciones en directo y dj, las coreografías, los efectos especiales y un enorme despliegue audiovisual”, ponen de relieve desde la organización de un festival que brinda “lo mejor del dance, del pop-rock y los hits del verano de aquellos maravillosos años”.
“Love the 90’s vuelve a situar a Tenerife en el mapa de los grandes eventos musicales internacionales”, afirma el vicepresidente del Cabildo tinerfeño. “La celebración en la Isla demuestra que somos un destino capaz de acoger espectáculos de primer nivel, que combinan cultura, entretenimiento y un enorme atractivo turístico. Este tipo de citas contribuye a reforzar nuestra estrategia de diversificación de la oferta y a proyectar una imagen dinámica y moderna del destino”, agrega el también consejero de Turismo.
Para obtener más información sobre el festival, así como para tramitar la adquisición de entradas, se puede acudir al sitio web lovethe90stenerife.es.