Maratón de baile al calor del sol en el último mes de 2025

La Verbena Cósmica regresa en diciembre con una propuesta que transforma la música en un viaje cultural, divertido y comunitario. Esta última entrega del año se celebra en la plaza de San Carlos, en Santa Cruz de Tenerife, donde el próximo día 20 se vivirá un maratón sonoro que comenzará a las 14.00 y se prolongará hasta las 23.00 horas, con entrada libre.
El ambiente festivo promete una vez más contagiar a un público diverso. El espíritu de Verbena Cósmica continúa manteniendo su esencia: conectar a la ciudadanía a través de un paisaje sonoro donde conviven los ritmos nostálgicos y la frescura creativa de nuevas propuestas, integrando de igual manera influencias retro con tendencias musicales instaladas en lo contemporáneo.
DIVERSIDAD Y DIÁLOGO MUSICAL
La propuesta incluye un cartel diverso en el que figuran los dj Pucheros Atómicos, Cosmicka y Candela, junto a Paul Soir, Youclüber y Just Beca, artistas que dialogan desde universos musicales distintos, que representan la creciente fusión de estilos que define a esta celebración.
Paul Soir, dj y productor de origen portugués, se mueve en una zona de confort sonora donde confluyen el soul, el groove y la electrónica luminosa. Sus sesiones destacan por una cuidada selección musical que prende en la pista desde el primer tema: mezcla vinilos, siente la música como un cuerpo vivo y transmite una energía vibrante, pensada para quienes buscan ir más allá de lo evidente.
La propuesta musical de Soir invita tanto al oído exigente como al bailarín espontáneo; en cada set asume el reto de ofrecer una experiencia orgánica y rica en matices, donde la calidez de las melodías convive con texturas modernas.
El verdadero valor de la Verbena Cósmica reside en la creación de un espacio seguro para la convivencia, la celebración y la curiosidad cultural. No se trata únicamente de bailar, sino de formar parte de un rito moderno que recupera la idea de la plaza y la pista de baile como lugar de encuentro, intercambio y memoria colectiva.
En su camino hacia consolidarse como referencia cultural, con presencia regular en diversos puntos del Archipiélago, Verbena Cósmica apuesta en esta edición para concluir el año por la participación pública como elemento central, ofreciendo acceso gratuito y priorizando la diversidad musical.
La iniciativa cuenta con el patrocinio y la colaboración del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Juventud, de la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias; la Fundación Canaria de Juventud Ideo y las empresas públicas Promotur Turismo Islas Canarias e Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).