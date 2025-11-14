María Peláe agota las entradas de sus conciertos en el Festival Mar Abierto

El Festival Mar Abierto va a cerrar su decimonovena edición con las entradas agotadas para los conciertos de María Peláe de su gira El Evangelio. El público grancanario la recibirá en el Auditorio Alfredo Kraus el 21 de noviembre (20.00 horas), mientras que su paso por Tenerife será el día 22 (20.00), en el Teatro Leal de La Laguna.
Con este nuevo lleno absoluto, el festival completa una temporada marcada por el apoyo del público a las propuestas de su cartel. María Peláe se une así a los sold outs de un ejercicio protagonizado también por Pastora Soler, Depedro, Ana Belén, Guitarricadelafuente y Sole Giménez. El Mar Abierto ya comienza a calentar motores para su 20º aniversario con más artistas, como Víctor Manuel, ya confirmado para noviembre de 2026 en Gran Canaria.
María Peláe regresa a las Islas con su cuarto álbum, El Evangelio, que consolida su estilo personal y su mezcla de copla, flamenco, pop y electrónica. La cantautora malagueña se ha ganado un lugar destacado en la escena musical por su autenticidad, su poderosa presencia escénica y unas letras llenas de ingenio, humor y crítica social