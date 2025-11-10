Marta Chirino imparte un curso sobre ilustración botánica en la Academia Canaria de Bellas Artes

La Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel (Racba) organiza por séptimo año consecutivo el curso Dibujo e ilustración botánica, a cargo de la artista botánica, y miembro de The Society of Botanical Artists, Marta Chirino Argenta.
Este curso, que cuenta con la colaboración del Gobierno de Canarias, tendrá lugar desde hoy, 10 de noviembre, y hasta el miércoles en la sede de la academia en Santa Cruz de Tenerife (plaza de Ireneo González, 1). La formación se impartirá en horario de 10.00 a 13.30 horas.
En esta formación, Marta Chirino Argenta enseñará las técnicas básicas para adentrarse en el dibujo botánico; se aprenderá a observar la naturaleza a través del dibujo de hojas, frutos y ramas, mediante la ilustración científica; se describirán las estructuras de las plantas de una manera gráfica y se realizarán ejercicios para aprender el dibujo botánico de una manera fluida y sencilla. A lo largo del curso se realizarán ejercicios a lápiz y a tinta que darán las primeras pautas para iniciarse en la ilustración botánica.
El objetivo es ahondar en un arte que desde los años 80 ha experimentado un gran auge, gracias al interés por las ilustraciones botánicas y el arte botánico aplicado a las artes decorativas, diseños textiles, papelería, etcétera.
El curso está dirigido a estudiantes de Bellas Artes, de Diseño, de Ciencias Biológicas y público en general, y durante el mismo se abordará el dibujo botánico; la ilustración científica; la iluminación y el volumen; las proporciones; la sombra; las hojas en movimiento y las texturas.
Marta Chirino Argenta (Madrid, 1963) es artista botánica especialista en ilustración científica, licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Académica correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, desde 1998 es miembro de The Society of Botanical Artists (SBA).
Durante su trayectoria ha recibido distintos galardones, destacando la Medalla de Oro de The Royal Horticultural Society (Reino Unido). Entre 1987 y 2020 colaboró como ilustradora científica para el Real Jardín Botánico de Madrid y otros organismos oficiales, apareciendo publicados en numerosos libros y revistas sus dibujos. Desde 2019 es presidenta de la Fundación de Arte y Pensamiento Martín Chirino.