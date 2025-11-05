Miradas Afroindígenas reconocerá la trayectoria de la directora Maite Alberdi

El Festival Internacional de Cine de Realidad de Canarias, Miradas Afroindígenas, que se celebrará en Puerto de la Cruz del 22 al 29 de noviembre, reconocerá la trayectoria de Maite Alberdi con su premio Narrativa Personal. La innovadora cineasta chilena se encontrá con el público del festival el domingo 23.
“Estará con nosotros en Puerto de la Cruz Maite Alberti, en uno de los actos más significativos del festival de este año”, detalla el director de este programa cultural, David Baute. “Es todo un privilegio que pueda acompañarnos una cineasta que ha estado nominada a los Óscar, que ha ganado tantos premios… en los festivales de San Sebastián, Sundance, en los Goya…”.
“La obra de Alberdi se caracteriza por una hibridación entre la ficción y el documental, que está muy relacionada con el cine que programamos en Miradas Afroindígenas; invitamos al público a que acuda a los encuentros con Alberdi y su obra en nuestro festival”, señala Baute.
El festival dedica a Alberdi la parte principal de su programación del día 23, centrada en la creación de cine de realidad en Chile. Así, está prevista la proyección una de sus películas más reconocidas La once (2014), y un diálogo en entre ella y el periodista y crítico cinematográfico Javier Tolentino, organizado con la intención de reflexionar sobre los conceptos del cine de no ficción y la realidad, con propuestas que cuestionan sus leyes, límites y convenciones. Todo ello tendrá lugar en la Sala Timanfaya, a partir de las 17.00 horas.
La once está protagonizada por cinco mujeres chilenas de avanzada edad, las amigas de toda la vida de Teresa, abuela de la cineasta. El grupo se reúne una vez al mes desde hace 60 años para tomar el té. Esta cita, tan periódica como sagrada, es el escenario de encuentros y desencuentros, revisiones de la actualidad, evocaciones del pasado común, un esfuerzo por mostrarse vigentes y una oportunidad para olvidar momentáneamente los males que padecen.
La película significó el reconocimiento internacional de Alberdi. Con esta cinta, la directora recibió los premios a la mejor película y mejor director en el Festival de Cine de Santiago; del público en el Festival de Cine Latinoamericano de Biarritz; a la mejor dirección femenina en el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam y al mejor documental en los festivales internacionales de cine de Miami, Cartagena de Indias, DocsBarcelona, Guadalajara y Corea. Además, fue nominada al premio Goya a la mejor película iberoamericana y al premio del jurado en el Festival Internacional de Cine Documental de Sheffield.