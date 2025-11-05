Muere la influencer Bárbara Borges tras recibir un disparo en la cabeza

Brasil se enfrenta a una nueva conmoción tras la muerte de la influencer Bárbara Borges, de 28 años, quien perdió la vida después de recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba en taxi por la Linha Amarela, una de las vías más transitadas de Río de Janeiro.
La joven quedó atrapada accidentalmente en un intercambio de disparos entre dos bandas rivales, según informan medios locales. El tabloide británico The Sun detalla que el suceso tuvo lugar en la zona de Vila do Pinheiro, donde una bala perdida impactó directamente en la cabeza de la creadora de contenido. Fue trasladada de inmediato a un hospital, pero los médicos no lograron salvarla.
Días antes del fatal incidente, Bárbara había publicado en redes sociales un mensaje reflexivo en el que pedía valorar a las personas cercanas: “Por favor, cuida de quienes te aman. De quienes te escuchan, te esperan y te desean lo mejor. No descuides lo esencial. Lo que tiene precio se recupera; lo que perdemos, vuelve. Pero las personas, no”.