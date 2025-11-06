Muere la influencer Barbara Jankavski, conocida como ‘Barbie humana’ 

La creadora de contenido brasileña Bárbara Jankavski, conocida en redes como la “Barbie humana”, murió a los 31 años el pasado 2 de noviembre. La joven, que reunía más de 55.000 seguidores en Instagram, solía compartir con su audiencia los numerosos procedimientos estéticos que había realizado para asemejarse a la famosa muñeca.
Los detalles sobre su fallecimiento se conocieron tras una declaración difundida por la CNN Brasil, basada en el testimonio del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto. Según su versión, el hombre, de 51 años, habría contratado a Jankavski para mantener relaciones sexuales la noche en la que se produjo el suceso. Durante el encuentro, ambos consumieron drogas.
De acuerdo con su relato, en un momento la influencer se quedó dormida y dejó de moverse, lo que generó su alarma. Al no conseguir despertarla, llamó a los servicios de emergencia e intentó reanimarla durante unos nueve minutos hasta la llegada del personal sanitario. A pesar de los esfuerzos médicos posteriores, no fue posible recuperar sus constantes vitales y se certificó su muerte en el lugar.
La Policía Militar de São Paulo ha iniciado una investigación tras detectar varios elementos que despertaron dudas en la escena donde fue hallado el cuerpo. Bárbara Jankavski, conocida como la “Barbie humana”, apareció vestida solo con ropa interior y presentaba una contusión en el ojo izquierdo, además de marcas en la zona dorsal, algo que llevó a los agentes a catalogar el caso como una muerte con indicios sospechosos.
Ante estas circunstancias, las autoridades solicitaron de inmediato una autopsia completa y análisis toxicológicos, con el fin de aclarar si hubo participación de otra persona o si el consumo de drogas pudo ser determinante en el desenlace.
Un allegado de la influencer declaró que el golpe en el ojo se debía a una caída reciente y no a un posible ataque. Aun así, su fallecimiento ha generado debate público y numerosas teorías, ya que todavía quedan preguntas sin respuesta. La conmoción en Brasil ha ido en aumento al conocerse los detalles iniciales de la investigación.