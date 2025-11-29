Mujeres World Fest: talento femenino con mucho arte

El IV Mujeres World Fest arranca la próxima semana en el Auditorio de Adeje. Del lunes 1 al domingo 7 de diciembre, el talento femenino en las artes será el protagonista. Este año participan en el festival Omayra Cazorla, Sole Giménez, Alma la Forte, Amagoia Eizaguirre, Anabel Vélez, MAM Canarias y Carrera por la Vida-Walk for Life. Además, la actriz y humorista Antonia San Juan será reconocida con el V Premio Mujeres World Fest. Las entradas se pueden adquirir en las web tickety.es y www.mujeresworldfest.com.
El recinto cultural será la sede de una programación multidisciplinar, que incluirá propuestas para el público aficionado al cine, la fotografía, la literatura, el humor y la música sin perder de vista el componente femenino y la reflexión.
El festival se inicia el lunes (19.00 horas) con la proyección del film ganador de dos Goya La infiltrada (Arantxa Echevarría, 2024). Del 2 al 7 de diciembre, el festival brinda la exposición Bold, en colaboración con la Fundación Carrera por la Vida-Walk for Life, iniciativa solidaria de personas que trabajan con pacientes o familias afectadas por el cáncer de mama, de la fotógrafa Caroline Sikkenk. Además, el martes (19.00 horas), el Mujeres World Fest acogerá un taller de risoterapia, impartido por Mujeres Acompañando a Mujeres (MAM).
El miércoles (19.00) habrá un club de lectura sobre la novela Éramos unos niños, de Patti Smith. La dinamización del acto correrá a cargo de la escritora feminista Anabel Vélez, autora de libros como Rockeras de la A la Z, Superheroínas y Divas del pop de la A la Z.
La psicóloga Amagoia Eizaguirre protagoniza el jueves (19.00 horas) la jornada con su nueva propuesta, De los hábitos a la constancia. Este proyecto aúna humor, emoción y aprendizaje en un espectáculo innovador en el panorama teatral. “No es una charla ni un taller ni una conferencia”, señala Eizaguirre. “Es un espectáculo diseñado para hacerte reír, sentir, reflexionar y darte el empujón definitivo para transformar tu vida”.
PREMIO
Como se ha apuntado, la actriz y humorista Antonia San Juan será reconocida con el premio honorífico que otorga el festival. Un miembro de su equipo recogerá el galardón, una pieza escultórica de la artista canaria Isabel Delgado, emblema del festival. El viernes (20.00 horas) subirá al escenario la humorista grancanaria Omayra Cazorla, quien presentará ante el público su espectáculo Así somos.
La cantante Sole Giménez ofrecerá el sábado (20.00 horas) un concierto de su gira 40 años de celebración, donde interpreta los éxitos de su carrera musical. La intérprete invita a embarcarse en una aventura de géneros musicales, como el pop o la bossa nova, sin olvidar los temas con los que inició su trayectoria.
El colofón lo pondrá la humorista Alma la Forte el domingo (20.00 horas) con Estoy como nunca, donde reflexiona sobre los estilos de vida de mujeres que se encuentran en distintas etapas, con 20, 30 y 40 años.
El festival incluye acciones en sintonía con el cuidado del medio ambiente, siguiendo el compromiso de la productora con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para recabar más información sobre el Mujeres World Fest se puede acudir a su sitio web: www.mujeresworldfest.com.