Música, narración y pintura confluyen en el espectáculo ‘Las voces de Cervantes’

Zálatta Espacio Escénico, en La Laguna (Carretera Monte de Las Mercedes, 119), programa este viernes y mañana sábado (20.30 horas) Las voces de Cervantes. Música, narración en escena y creación pictórica en vivo son los tres pilares que conforman este espectáculo, un claro y peculiar ejemplo de intersección entre artes que invita a transitar por el terreno de lo transversal, del mestizaje creativo.
Silvia Nogales, reconocida guitarrista, interpreta composiciones de la época de Cervantes y piezas contemporáneas; Esther Acevedo, actriz y coreógrafa, narra diversos fragmentos del Quijote; el dibujante Josep María Rius (Joma) aporta su arte en vivo, creando una escenografía visual que evoluciona en directo con la música y la narrativa, ante los ojos del público. En definitiva, las artes se unen en un festejo cervantino y escénico, todo ello bajo la dirección de Fredeswinda Gijón.