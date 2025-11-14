cultura

Música, narración y pintura confluyen en el espectáculo ‘Las voces de Cervantes’

La propuesta, concebida como un festejo cervantino de mestizaje artístico, se representa en Zálatta Espacio Escénico
Ambas funciones de 'Las voces de Cervantes' comienzan a las 20.30 horas. / DA
Zálatta Espacio Escénico, en La Laguna (Carretera Monte de Las Mercedes, 119), programa este viernes y mañana sábado (20.30 horas) Las voces de Cervantes. Música, narración en escena y creación pictórica en vivo son los tres pilares que conforman este espectáculo, un claro y peculiar ejemplo de intersección entre artes que invita a transitar por el terreno de lo transversal, del mestizaje creativo.

Silvia Nogales, reconocida guitarrista, interpreta composiciones de la época de Cervantes y piezas contemporáneas; Esther Acevedo, actriz y coreógrafa, narra diversos fragmentos del Quijote; el dibujante Josep María Rius (Joma) aporta su arte en vivo, creando una escenografía visual que evoluciona en directo con la música y la narrativa, ante los ojos del público. En definitiva, las artes se unen en un festejo cervantino y escénico, todo ello bajo la dirección de Fredeswinda Gijón.

