Nace la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje

Puesta de largo de la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje que fue constituida oficialmente en escritura pública otorgada ante el Notario de Adeje, Roberto Cutillas Morales, el pasado mes de mayo y que en el día de ayer celebró su primer patronato con todos los miembros del mismo en el Auditorio de Adeje.
En este acto asistieron sus patronas y patronos, entre quienes se encuentran representantes clave del tejido deportivo, empresarial y social de Canarias: miembros del Consejo de Administración del CD Tenerife Femenino, el empresario José Fernando Cabrera, Ana Belén López en representación del Grupo Fedola, y la coordinadora de la Oficina de Proyectos Estratégicos del Ayuntamiento de Adeje, Carmen Nieves Rodríguez.
La Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje arranca con un propósito muy firme: situar a las personas en el centro a través de un modelo de acción basado en la igualdad, la inclusión, la diversidad y el compromiso social. Un proyecto que late al ritmo de los valores del Tenerife Femenino y que aspira a multiplicar su impacto en todo el archipiélago.
El presidente del CD Tenerife Femenino, Sergio Batista, se mostró emocionado por este nuevo paso de un club que no para de crecer. “Es un día muy importante, presentamos la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje, que ha sido creada con mucho cariño e ilusión y que pretende ser una herramienta para ayudar a la integración de la mujer en la sociedad, en el deporte y en el fútbol femenino. Queremos fomentar y acercar la igualdad a cualquier punto de las islas y que todas las niñas puedan integrarse en los valores del deporte y la vida sana”.
Un proyecto que une deporte, comunidad y futuro
Impulsada por el Tenerife Femenino, la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje nace con la vocación de convertirse en un motor de transformación social. Su finalidad es reforzar el compromiso del club con la comunidad mediante la promoción del deporte femenino, el empoderamiento de la mujer y la difusión de valores esenciales.
Desde esta base, la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje asume el desafío de consolidarse como un referente en Canarias en materia de igualdad de oportunidades y participación. Su visión proyecta un archipiélago donde el deporte femenino ocupe el lugar que merece y donde las mujeres puedan desarrollarse plenamente a través de iniciativas accesibles, sólidas y sostenibles.
Líneas de acción que generan impacto
La actividad de la Fundación se estructura en torno a cuatro grandes áreas:
-Promoción y desarrollo del deporte femenino, con especial atención a niñas y jóvenes.
-Formación como eje de empoderamiento, impulsando el crecimiento personal y profesional mediante programas educativos.
-Participación sociocultural, creando iniciativas que fortalezcan la cohesión comunitaria y refuercen la presencia del deporte femenino en la vida pública.
-Divulgación de valores igualitarios, apostando por campañas, acciones de sensibilización y proyectos colaborativos con entidades sociales, educativas y deportivas.
Estas líneas se materializarán en actividades deportivas, programas comunitarios, acciones de voluntariado, proyectos de sensibilización y propuestas divulgativas que acerquen el deporte femenino a todos los rincones del archipiélago.
Un punto de partida repleto de ilusión
Con su puesta en marcha, la Fundación Canaria Tenerife Costa Adeje inaugura una etapa ilusionante que reafirma el compromiso del Tenerife Femenino con su entorno. La Fundación se convierte así en un puente entre el talento y el progreso social, entre la ilusión de las nuevas generaciones y las oportunidades que el deporte puede ofrecer.
Con esta hoja de ruta se inicia el recorrido, con la convicción de que el deporte femenino no sólo forma talento, sino que transforma realidades. Su nacimiento marca el comienzo de una nueva etapa para el Tenerife Femenino y para toda la comunidad canaria: un futuro donde la igualdad es motor de oportunidades, donde la colaboración impulsa el progreso y donde cada iniciativa suma para construir una sociedad más fuerte, más diversa y más humana.
“Para el Ayuntamiento de Adeje, el nacimiento de la Fundación supone un paso muy grande, es un compromiso social importante, y en lo personal estoy muy contenta de poder formar parte de la misma y de poder ir de la mano en el gran papel que va a desempeñar en la sociedad” señaló Carmen Nieves Rodríguez.
Ana Belén López expresó que: “Es un día histórico, con esta primera reunión le damos voz a la Fundación, donde vamos a defender y apoyar a la mujer. Es un orgullo, como mujer, estar aquí y representarlas dentro del Patronato”
“La Fundación va a permitir al club seguir creciendo, queremos que se consolide y que tenga un futuro garantizado. El equipo representa al deporte femenino, es un ejemplo para la sociedad y para las niñas que se fijan en sus referentes” comentó José Fernando Cabrera.
La Fundación abre sus puertas con la mirada puesta en ese horizonte común, invitando a instituciones, empresas y ciudadanía a avanzar juntas en este proyecto que nace para sumar progreso y oportunidades a la realidad de las Islas.