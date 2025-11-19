Omayra Cazorla y su humor se incorporan al cartel del V Mujeres World Fest

El V Mujeres World Fest contará con la participación de la humorista grancanaria Omayra Cazorla, el 5 de diciembre, en el Auditorio de Adeje. Su monólogo Así somos reemplaza a Entrevista con mi hija Mari, de Antonia San Juan, quien no podrá interpretarlo por motivos de salud. No obstante, como estaba previsto, San Juan será distinguida con el Premio Mujeres World Fest. Las entradas adquiridas para este último show son válidas para la interpretación de Cazorla. De igual modo, a quien así lo prefiera, su importe será devuelto a través de la plataforma tickety.es.
Omayra Cazorla acude al municipio de Adeje con su nuevo espectáculo, sustentado “en un texto muy ligero, con toques reivindicativos, pero lleno de humor sencillo y cercano”. Cazorla es una de las humoristas más queridas y reconocidas del Archipiélago. Su energía arrolladora y mirada divertida sobre asuntos de la cotidianidad hacen que conecte con el público canario con gran facilidad.
En Así somos, Omayra Cazorla plantea ante el espectador la realidad de un mundo “imparable” que, en ocasiones, “atropella hasta al que no quiere ser atropellado”.
El Auditorio de Adeje acogerá del 1 al 7 de diciembre una programación cultural con propuestas de cine, humor, música, teatro y lectura. Sole Giménez celebrará sus 40 años en los escenarios con un concierto íntimo, la psicóloga Amagoia Eizaguirre abordará cómo los hábitos y la constancia pueden producir un cambio real en los estilos de vida de las personas, y la escritora Anabel Vélez guiará el club de lectura, donde se tratará la autobiografía de Patti Smith, Éramos unos niños.
También habrá hueco para el séptimo arte con la proyección de la película La infiltrada, ganadora de dos Goya este año. Además, la humorista Alma La Forte reflexionará con mucho sarcasmo sobre las etapas de la vida de las mujeres; la asociación Mujeres Acompañando a Mujeres ofrecerá un taller de risoterapia y la Fundación Carrera por la Vida-Walk For Life, expondrá Bold, una muestra de retratos fotografiados por Caroline Sikkenk con los que homenajea y visibiliza a las mujeres que han perdido el pelo debido al cáncer de mama.
La celebración del festival incluye múltiples acciones en sintonía con el cuidado del medio ambiente, siguiendo el compromiso de la productora con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Mujeres World Fest busca visibilizar a la mujer en el arte en múltiples modalidades. El festival cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Adeje, con Costa Adeje; el Gobierno de Canarias, con su Consejería de Turismo, a través de Promotur y su marca Islas Canarias-Latitud de Vida y el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC). Colaboran Carrera por la Vida, Naviera Armas Trasmediterránea, Ahembo – Pepsi Cola y Sonopluss. Toda la información sobre el festival se puede consultar en el sitio web www.mujeresworldfest.com.