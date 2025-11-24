ONG y asociaciones canarias de solidaridad hablan en La Laguna de la labor humanitaria

Representantes de 7 ONG y asociaciones canarias de solidaridad participarán en el ciclo de conversatorios “La paz y la palabra” en La Laguna, a partir de este martes 25 y hasta el 5 de diciembre para dar a conocer sus objetivos, su labor, sus trayectorias y agendas, bajo el lema comprender y transformar el mundo.
Será en la Sala San Borondón (C/Daute, 1. La Laguna, Tenerife) a partir de las 18:00h, del 25 al 28 de noviembre y los días 2, 4 y 5 de diciembre.
Es un proyecto del Centro de la Cultura Popular Canaria-CCPC en colaboración con la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias.
Participarán por este orden: Cáritas Diocesana, Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, Boole Ma (Asociación canaria de apoyo a las personas migrantes), Federación de Asociaciones Africanas en Canarias, Liga Canaria de la Educación y la Interculturalidad, Sanitarios con Palestina y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado-CEAR.
Este proyecto persigue promover en la sociedad la información, el conocimiento crítico y la comprensión de las dimensiones globales del desarrollo sostenible y la solidaridad, tal como reza la Ley 1/2023 de 20 de febrero de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.
La ONU cifra en alrededor del 10% la población mundial que se encuentra actualmente en situación de pobreza extrema. La edición de 2024 de su informe “Índice de Pobreza Multidimensional” señala que, de los mil cien millones de personas sumidas en la pobreza extrema en el planeta, el 40% vive en países en situación de guerra, fragilidad y/o escasa paz. El paulatino calentamiento global no hace más que agudizar su empobrecimiento, generando cada vez más migraciones.
“La paz y la palabra” nace con vocación de continuidad anual. Con este proyecto, el CCPC persigue una mayor difusión y sensibilización social en aras de lograr que se vinculen cada vez más personas a las redes establecidas, o constituyan nuevas asociaciones y proyectos de solidaridad enfocados tanto hacia dentro como hacia fuera de nuestras islas.
La denominación “La paz y la palabra” evoca el “Romance de la Paz condenada” del escritor Pedro Lezcano, musicado décadas después por la cantante Mari Carmen Mulet, cuya vigencia es patente.