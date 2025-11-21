Investigan una paliza a una menor en Canarias a manos de otros adolescentes

La Fiscalía de Menores ha abierto una investigación de oficio a raíz de la paliza sufrida por una menor en Santa Cruz de La Palma a manos de, al menos, otras dos menores y que fue grabada por teléfono móvil y difundida a través de las redes sociales, confirman fuentes de la Policía Nacional a Europa Press.
Los participantes en la agresión ya han sido identificados y en el vídeo se observa cómo la víctima está rodeada de varios menores y empieza una discusión en la que se escuchan insultos y después se incita a una de las participantes a iniciar la agresión —“dale, dale, dale…por la boca”–.
Así, en un momento dado, a la menor le tiran del pelo y después cae al suelo, momento en el que se observa como otras dos menores le dan violentas patadas y puñetazos mientras se oye como otra grita “toma, toma, toma”.
La víctima apenas puede defenderse tapándose el rostro y, ante la agresividad del ataque, uno de los jóvenes trata de intervenir para que cesen los golpes, pero sin éxito.
La agresión finaliza cuando escuchan que viene la Policía Nacional y los menores empiezan a disolverse.
📺 La Fiscalía de menores investiga un caso de violencia entre adolescentes en Santa Cruz de La Palma grabado y difundido en redes sociales— RTVC (@RTVCes) November 20, 2025
